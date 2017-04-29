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Bursa'da apartmanda yangın

Bursa'da apartmanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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Bursada apartmanda yangın

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, 4 katlı bir apartmanın 2'nci katında çıkan yangında mahsur kalan 1'i bebek 3 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dikkaldırım Mahallesi Haneli Sokak'taki apartmanda Faik Yılmaz'a ait dairede, içeride kimsenin olmadığı bir sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 2'nci kattan yükselen dumanın 3'üncü katı sarması üzerine, itfaiye merdiveniyle içeride mahsur kalan vatandaşlara ulaştı.

Ekipler, dairede dumandan etkilenen Vahdettin ve eşi Nevim Baydaroğlu ile 6 aylık bebekleri Eşref Ali Köroğlu'nu tahliye etti. Baydaroğlu çifti ile bebek, 112 acil servis ekiplerince Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 2'nci kattaki daire kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Faik Yılmaz, yaptığı açıklamada, yangının nasıl çıktığını bilmediklerini belirterek, "Yangın haberini iş yerindeyken öğrendim. Allah'tan evde kimse yoktu. Önemli olan can kaybının olmaması." diye konuştu.

Etiketler: bursa, yangın
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