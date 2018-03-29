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Bursa'da alışveriş merkezinde yangın

Bursa'da kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde çıkan yangın iki mağazada hasara yol açtı.

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Bursada alışveriş merkezinde yangın

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesindeki Zafer Plaza'da zeminin 3 kat aşağısında tekstil ürünlerinin satıldığı bir mağazada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alışveriş merkezi görevlilerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.

Alevler bitişikteki bir mağazaya sıçradı ve binanın tamamını dumanlar kapladı. Oksijen tüpleriyle içeri giren itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangını bir saatte kontrol altına alan ekipler, binadaki yoğun dumanı tahliye etmek için çalışma başlattı.

Alışveriş merkezindeki iki mağazada hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

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