Bursa'da 8,5 kilo metamfetamin ele geçirildi

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, teknik takip neticesinde İstanbul'dan Bursa'ya otomobillerle yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Söz konusu araçları kent girişinden itibaren takibe alan ekipler, şüphelilerin Osmangazi ilçesindeki bir adrese gittiklerini belirledi.

Özel Harekat ekiplerinin de desteğiyle bu adrese düzenlenen operasyonda, 18 kişilik "çete" çökertildi.

Uyuşturucu madde arama köpeği ''Alfa''nın da katıldığı operasyonda, şüphelilerin evinde ve otomobillerde, 8,5 kilogram metamfetamin, 60 extacy hap, 5 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve 100 bin lira para ele geçirildi.

Şüpheli 18 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, 8,5 kiloluk metamfetaminin, Bursa'da şu ana kadar ele geçirilen en yüksek miktar olduğu belirtildi.

Operasyon anı, polis kameralarınca kaydedildi.