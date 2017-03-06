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Bursa'da 7 kişi FETÖ'den gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

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Bursada 7 kişi FETÖden gözaltına alındı

Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Kanun Hükmünde Kararnameyle (KHK) kapatılan Bursa Köyleri Kalkındırma Derneği'nin 9 yöneticisi ve üyesi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Bunun üzerine harekete geçen Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, zanlılar Ş.U, A.H.C, E.D, N.D, M.K, S.B. ve H.E. gözaltına alındı.

Zanlıların örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ve örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya para yatırdıkları öğrenildi.

Söz konusu 7 zanlı emniyete getirilirken, 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Etiketler: bursa, fetö, PDY, FETÖ operasyonu
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