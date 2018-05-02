  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bursa'da 27 eski polise FETÖ'den gözaltı

Bursa'da 27 eski polise FETÖ'den gözaltı

5 ilde yürütülen Bursa merkezli FETÖ operasyonunda örgüt ile bağlantısı tespit edilerek açığa alınan ya da meslekten men edilen 27 eski polis gözaltına alındı.

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Bursada 27 eski polise FETÖden gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında daha önce örgütle bağlantıları olduğu tespit edilerek meslekten men ya da ihraç edilen 30 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bursa merkezli olmak üzere Kütahya, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi.

Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 30 kişiden 27’si gözaltına alındı.

Gözaltına alınan eski polisler ifadeleri alınmak üzere Bursa TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA

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