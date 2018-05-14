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Bursa'da 20 ihraç polise FETÖ operasyonu

Bursa'da yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında görevlerinden ihraç edilmiş polislerin de bulunduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

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Bursada 20 ihraç polise FETÖ operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında daha önce görevlilerinden ihraç edilen 20 polis hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 3'ü üçüncü sınıf, biri dördüncü sınıf emniyet müdürü ve biri emniyet amiri olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı.

Diğer operasyonda da FETÖ'nün kriptolu haberleşme sistemi ByLock kullanıcıları ile görevlerinden ihraç edilen öğretmen ve memurların da aralarında bulunduğu 8 kişi yakalandı. Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi.

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı, polis
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