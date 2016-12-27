Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Yoğun Kar Yağışlı
Yoğun Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.544
    Euro: 3.686
  • BIST: 77547.71
    Altın: 129.791

Kapat
Buradasınız : » » Bursa'da 12 araç birbirine girdi

Bursa'da 12 araç birbirine girdi

Bursa'da 12 aracın karıştığı kazada, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bursada 12 araç birbirine girdi

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Bursa-İzmir karayolu Gölkıyı Mahallesi girişinde, aralarında otomobil, tır ve kamyonların da bulunduğu toplam 12 araç çarpıştı.

Yoğun sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen zincirleme trafik kazasında, ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle duble yolun İzmir yönündeki trafik akışı durdu.

Etiketler: Karacabey, bursa, zincirleme kaza, bursa trafik kazası
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER