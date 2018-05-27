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Bursa ve Samsun için sağanak yağış uyarısı

Bursa'nın merkezi ve kuzey ilçeleri ile Samsun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.

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Bursa ve Samsun için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, son değerlendirmeler ve radar verilerine göre, Bursa'nın merkezi ve kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın 19.00'a kadar kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan, Samsun genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanakların da 1,5 saat süreyle kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Her iki ildeki vatandaşlardan, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Kaynak: AA

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