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Bursa ve Adana'da terör operasyonu: 56 gözaltı

Bursa'da terör örgütü DEAŞ'a, Adana'da ise terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon yapıldı. Toplamda 56 kişi gözaltına alındı.

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Bursa ve Adanada terör operasyonu: 56 gözaltı

Bursa'da özel harekat polisinin desteğiyle, merkezde Osmangazi ve Yıldırım ile İnegöl ilçelerinde belirlenen adreslere baskınlar düzenlendi.

Önceden belirlenen bazı evlerin kapıları koçbaşlarıyla kırıldı, 38 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Suriyeliler'in de bulunduğu bildirildi.

PKK/KCK eylemlerine katılan 18 kişi gözaltına alındı

Adana'da da merkez Yüreğir, Sarıçam ve Ceyhan ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

2012 yılında bir iş makinesinin yakılması olayına karıştıkları, PKK/KCK adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları, ayrıca sosyal medyada örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla 18 kişi gözaltına alındı.

Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: bursa, DEAŞ, terör operasyonu, terör örgütü, Adana
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