  • 15 ŞUBAT 2018, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.776
    EURO 4.72
  • BIST 115254.05
    ALTIN 164.535
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 12 gözaltı

Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 12 gözaltı

Bursa'da narkotik polisi, uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonlarda 12 kişiyi gözaltına aldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursa polisi uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor: 12 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kentte uyuşturucu ticaretine yönelik başlattığı baskınlara aralıksız devam ediyor. Şubeye bağlı çok sayıda polis memuru, şube müdürünün de katılımıyla Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesine bağlı Yunuseli Mahallesi’nde önceden belirlenmiş 13 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Dün gece gerçekleştirilen operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Ekipler, evleri narkotik köpeklerinin de yardımıyla didik didik aradı. Aramalarda ev sahipleri kapıları açmayınca kapılar kırılarak girildi.

Herhangi kimsenin kaçmaması için operasyon yapılacak evlerin bulunduğu sokakların giriş çıkışlarını kapatan polisler yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, bir adet çalıntı motor ve çeşitli miktarlarda esrar ile metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Narkotik Şubeye bağlı polis memurları sadece ev baskınları ile değil gelen ihbarlar doğrultusunda kente uyuşturucu sokmaya çalışan şahıslara da geçit vermedi. Gelen bilgi üzerine bir arabayı durduran narkotik polisleri yaptıkları aramada 2 kilo 100 gram sentetik kannobinoid ele geçirdi. Arabada bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapma ve kullanma suçlarından U.K., S.Ç., M.Ş., E.T., V.Y., Ö.T., B.D., A.Ç., Y.A., S.A., Ö.Y. ile farklı suçlardan aranması olan İ.Y. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan 6 tanesi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler: uyuşturucu, bursa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER