  • 17 TEMMUZ 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.547
    EURO 4.063
  • BIST 105512.36
    ALTIN 140.152
Buradasınız : » » Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 eski öğretmenden 8'i daha adliyeye sevk edildi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'de gözaltına alınan 8 eski öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında bulunan, operasyon anında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada ayağını kıran kadın öğretmen H.B'nin ayağındaki alçı dikkati çekti.

Gözaltına alınan bir öğretmenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, bir şüphelinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin arandığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 Temmuz'da, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edilmişti.

Etiketler: Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER