Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'de gözaltına alınan 8 eski öğretmenin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler arasında bulunan, operasyon anında ikinci kattaki evinin balkonundan atlayıp kaçmaya çalıştığı sırada ayağını kıran kadın öğretmen H.B'nin ayağındaki alçı dikkati çekti.

Gözaltına alınan bir öğretmenin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, bir şüphelinin de serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturma kapsamında 4 şüphelinin arandığı bildirildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 21 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış, 11 Temmuz'da, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 7'si adliyeye sevk edilmişti.