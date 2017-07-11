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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 17 öğretmen gözaltına alındı.

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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün kentteki öğretmen yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 21 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kütahya ve Balıkesir'deki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Zanlılara ait evlerdeki aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Adreslerinde bulunamayan 4 kişi aranıyor.

Etiketler: Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması
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