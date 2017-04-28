  • 28 NISAN 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 23º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.552
    EURO 3.871
  • BIST 94655.31
    ALTIN 144.702
Buradasınız : » » Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde "ByLock" kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 4 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 kişiden 5'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 14 kişinin ifade işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, "ByLock" kullandığı belirlenen 5'i eski polis 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

18 Nisan'da Bursa, Ankara, İstanbul ve Balıkesir'deki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5'i eski polis, 9'u emniyet görevlisi yakını olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Etiketler: Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu, bylock, şifreli haberleşme
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER