Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, örgütle iltisaklı oldukları öne sürülen 14 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, SGK Bursa İl Müdürlüğünden örgütle iltisaklı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen 18 kişinin yakalanması için Bursa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında Bursa'da 13, Antalya'da bir kişi gözaltına alındı. 4 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, Bank Asyaya örgüt liderinin talimatı doğrultusunda para yatırdıkları ve FETÖ ile ilişkisi bulunan derneklere üye oldukları iddia edildi. AA