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Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Kapatılan Bank Asyada şube müdürü olarak çalışanların da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı.

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Bursa merkezli FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, aralarında kapatılan Bank Asyada şube müdürü olarak çalışanların da yer aldığı 12 zanlı gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca kapatılan Bank Asyanın Bursa'daki bölge müdürlüğünde yetkili olarak çalışan ve bağlı şubelerde müdür konumundaki 13 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Sakarya ve Ordu'daki adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Zanlılara ait evlerdeki aramalarda çok sayıda örgütsel belge ve doküman ile dijital materyal ele geçirildi.

Zanlılar, emniyet müdürlüğüne getirildi. Bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. AA

Etiketler: bursa, fetö
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