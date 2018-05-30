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Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

5 ilde yürütülen Bursa merkezli FETÖ operasyonunda, örgütün mahrem yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri Bursa, Antalya, Gaziantep, Adıyaman ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, örgüt içinde üst düzey yönetici olan ve "mahrem imam" olarak adlandırılan bir kişi ile yabancı uyruklu bir kişinin de aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Bazı şüphelilerin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Bank Asya'yı "kurtarma talimatları" kapsamında farklı bankalardan kredi çekerek Bank Asya'da katılım hesabı açtığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları belirlendi.  

Kaynak: AA

Etiketler: bursa, fetö, FETÖ operasyonu, gözaltı
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