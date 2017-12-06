  • 06 ARALIK 2017, ÇARŞAMBA

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Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde, düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltındaki 13 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

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Bursa merkezli FETÖ operasyonu: 13 gözaltı

Bursa merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 10'u adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 13 şüpheliden 10'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. 3 kişinin ise emniyetteki sorgusu sürüyor.

Bursa merkezli olmak üzere Ankara, Kastamonu ve İstanbul'da KHK ile kapatılan FETÖ'nün eğitim şirketlerinden İbret Eğitim'in yönetici ve ortakları ile "ByLock" kullandığı tespit edilen öğretmen, esnaf ve özel sektör çalışanlarına yönelik 30 Kasım'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 13 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: fetö, bursa, 13 gözaltı
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