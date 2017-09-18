Bursa merkezli DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama

Bursa Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına eylem hazırlığı içinde olduğu değerlendirilen bir şüpheliyi İnegöl ilçesindeki adresinde gözaltına aldı.

Ekipler, şüphelinin ifadesi doğrultusunda İnegöl ilçesinde ormanlık alana sakladığı bir av tüfeği, çadır ve yaşam malzemeleri ele geçirdi.

Şüphelinin üzerinden çıkan dijital malzemelerin incelenmesi sonucu sosyal medya hesaplarından yapmayı planladığı eylem hakkında 2 kişiyle yazıştığı tespit edildi. Ekipler, Kütahya ve İnegöl'de düzenlenen operasyonla 2 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.