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Bursa merkezli 'ByLock' soruşturmasında 17 eski polis tutuklandı

Bursa merkezli 8 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 eski emniyet mensubundan 17'si tutuklandı.

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Bursa merkezli ByLock soruşturmasında 17 eski polis tutuklandı

Bursa merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Gözaltına alınan ve "ByLock" kullandıkları öne sürülen 76 eski emniyet mensubundan 29'unun daha İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı. Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken KHK ile ihraç edilen ya da açığa alınan, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Kayseri, Tokat ve Manisa'da 22 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapılmış, operasyonda 3'ü 4. sınıf emniyet müdürü, 76 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 24'ü tutuklanmış, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Etiketler: bursa, FETÖ operasyonu, bylock
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