Bursa merkezli 'ByLock' operasyonu

Bursa merkezli 8 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan, "ByLock" kullandıkları öne sürülen 76 eski emniyet mensubundan 29'u daha adliyeye gönderildi.

Gözaltına alınan eski emniyet mensuplarından 29'unun daha İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları ileri sürülen, İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken KHK ile ihraç edilen ya da açığa alınan, 4. sınıf emniyet müdürlerinin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Bursa, Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecik, Kayseri, Tokat ve Manisa'da 22 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilere ait adreslerde arama yapılmış, operasyonda 3'ü 4. sınıf emniyet müdürü, 76 eski emniyet mensubu gözaltına alınmıştı.

Adliyeye sevk edilen 40 şüpheliden 24'ü tutuklanmış, 16'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.