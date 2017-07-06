Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu belirtilen bir derneğin "Bylock" kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Bursa merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. 12 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.