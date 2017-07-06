  • 07 TEMMUZ 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 29º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.63
    EURO 4.145
  • BIST 100627.01
    ALTIN 142.358
Buradasınız : » » Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu

Bursa merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, örgütle iltisaklı olduğu belirtilen bir derneğin "Bylock" kullandığı tespit edilen yönetici ve üyelerinden oluşan 20 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Bursa merkezli 5 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Söz konusu evlerde yapılan aramalarda bazı dijital materyallere el konuldu. 12 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. 

Etiketler: bursa, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER