Bursa merkezli 14 ilde FETÖ/PDY operasyonu

Bursa merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuryet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Erzincan, Hatay ve Sakarya'nın arasında bulunduğu 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 19 şüpheli, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.
Adreslerinde bulunamayan 13 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.