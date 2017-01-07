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Bursa-İzmir karayolu ulaşıma kapandı

Bursa-İzmir karayolunda, 45. kilometrede kayan iki yolcu otobüsü nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

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Bursa-İzmir karayolu ulaşıma kapandı
Yoğun kar yağışı nedeniyle dün geceden itibaren ulaşımın güçlükle sağlandığı Bursa-İzmir karayolu, 45. kilometrede 2 yolcu otobüsünün kaymasının ardından trafiğe kapandı.
 
Alınan bilgiye göre, ulaşımın güçlükle sağlandığı Bursa-İzmir karayolunda, 45. kilometredeki Karacaoba mevkisinde 2 yolcu otobüsünün kaymasının ardından trafik durdu.
 
İzmir yönüne giden araçlar karayolunda uzun araç kuyrukları oluşturdu. Mahsur kalan araçlardaki vatandaşlara Büyükşehir Belediyesi Kızılay ve Karacabey Kaymakamlığı yiyecek paketi gönderdi.
 
Kar ve tipinin yanı sıra araç kuyrukları yüzünden kurtarma ekipleri, çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.
 
Karayolları ekiplerinin yanı sıra bölgeye AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), Bursa Arama Kurtarma ve Spor Kulübü Derneği (BAKUT) bölgeye ekip yollandı.
 
Ekipler çalışmalarına aralıksız devam ediyor.
 
Etiketler: bursa izmir karayolu, hava durumu
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