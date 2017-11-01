  • 01 KASIM 2017, ÇARŞAMBA

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Burs ve kredi nakil talepleri e-Devlet'ten iletecek

KYK'dan burs ve kredi alırken öğretim kurumu değişikliği yapan öğrenciler e-Devlet üzerinden nakil talebinde bulunabilecek.

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Burs ve kredi nakil talepleri e-Devletten iletecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan burs ve kredi alırken öğretim kurumu değişikliği yapan öğrenciler, nakil taleplerini e-Devlet üzerinden iletebilecek.

KYK'dan yapılan açıklamaya göre, kurumdan burs/kredi alırken yatay/dikey geçiş yaparak ya da yeniden sınava girerek öğretim kurumu değiştiren öğrenciler, durumlarındaki değişikliği artık e-Devlet üzerinden online olarak bildirebilecek.

Öğrencileri dilekçe yazma ve geçiş yaptıklarına dair belge gönderme yükümlülüğünden kurtaran uygulamayla KYK, ilgililerin burs/kredi nakil talebini e-Devlet'ten aldıktan sonra öğrenim bilgilerini Yükseköğretim Bilgi Sistemi (YÖKSİS) üzerinden kontrol edecek.

Öğretim kurumu değiştiren öğrencilerin burs/kredi kesintisi yaşamaması için durumlarındaki değişikliği en geç bir ay içinde e-Devlet'ten bildirmesi yeterli olacak. Taleplerin sağlıklı şekilde değerlendirilebilmesi için öğrencilerin hem eski hem de yeni öğrenim bilgilerinin YÖKSİS'te görünmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: kredi nakil talepleri, e- devlet, burs
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