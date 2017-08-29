Burma kadayıf ustalarının "bayram" telaşı

Diyarbakır'da bayramların vazgeçilmez tatlısı burma kadayıf siparişlerini yetiştirmeye çalışan ustalar, fazla mesai yapıyor.
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