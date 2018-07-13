MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı.
Ayrıntılar geliyor...
TBMM Başkanı Yıldırım'a Şeref Madalyası verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Binali Yıldırım bizi yolda bırakmadı
76 terörist etkisiz hale getirildi
Lise tercihlerinde son gün
Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı
Facebook hesabı "ölüm halinde" mirasçılara geçebilecek
Türk bilim insanları akciğer ameliyatlarında yeni teknik geliştirdi
İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi Aydın partisinden istifa etti
FETÖ'nün Azerbaycan kasası adliyeye sevk edildi