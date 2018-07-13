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Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı

MİT tırlarının durdurulması ve ıslak imza davaları sanığı dönemin Jandarma Kriminal Daire Başkanı Burhanettin Cihangiroğlu, Ankara'da gözaltına alındı.

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Burhanettin Cihangiroğlu gözaltına alındı

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