  • 14 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 34º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.445
    EURO 4.096
  • BIST 108244.22
    ALTIN 146.713
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

Burdur'da trafik kazası: 6 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Burdurda trafik kazası: 6 yaralı

Burdur'un Karamanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karamanlı'dan Burdur istikametine giden Mürsel Çavdar'ın kullandığı 26 AK 111 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kazım Keskin idaresindeki 32 HD 443 plakalı traktöre çarptı. Çarpmanın etkisiyle römork takılı traktör ile otomobil tarlaya devrildi. Traktörün römorkundaki bidonlarda bulunan salçalar yola savruldu.

Kazada, traktör sürücü Keskin ile traktörde bulunan eşi Rukiye Keskin, Emine Dudu Kutlu, otomobil sürücüsü Çavdar ile araçtaki yolculardan eşi Merve Çavdar ve bir yaşındaki oğlu İsmail Çavdar yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Etiketler: trafik Kazası, Burdur, 6 yaralı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER