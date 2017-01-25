Burdur'da kuş sayımı yapılıyor

Kuş sayım çalışmaları, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ), Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) uzman ve öğrencileri ile sivil toplum örgütü üyelerinin destekleriyle iki grup halinde yürütülüyor.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Karamanlı ilçesine bağlı Karataş Gölü'nde yapılan sayım çalışmalarını yerinde inceledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk'ten bilgi alan Vali Yılmaz, dürbünle kuş türlerini yakından izledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yılmaz, sayım çalışmalarının 15 Şubat'a kadar süreceğini ifade etti.

Bölgede 2015'te 46 türde 255 bin, 2016 yılında da 61 türde 208 bin su kuşu sayıldığını aktaran Yılmaz, "Bu yıl yapılan çalışmaların neticesini kamuoyu ile paylaşacağız. Bu yapılan çalışmalar, kuş türlerinin popülasyonunu ve nesli tükenmekte olan hayvanlarla ilgili tespitleri yaparak, göl alanları etrafındaki yapılaşmayı yerinde belirlemek ve hayvan neslinin varlığının korunması yönünde çalışmalara alt yapı oluşturmaktadır." dedi.

Vali Yılmaz, Avrupa'daki yaklaşık 700 kuş türünden 485'inin Türkiye'de yaşadığına işaret ederek şöyle konuştu:

"İlimizde de 250 kuş türü tespit edilmiştir. Bu rakamlara bakıldığı zaman, özellikle de Göller Bölgesi olmamız nedeniyle su kuşları türü açısından çok önemli bir popülasyona sahibiz. Sulak alanlarımızın düzenlenmesi yönünde yapılan çalışmalar var. İnşallah bu düzenlemeleri tamamladığımız takdirde, özellikle kuş gözlemcilerinin gözlem yapabileceği alanları oluşturduğumuz takdirde, diğer illere göre büyük bir avantajımız olacak."

İl genelinde havai fişek atımı yasaklandı

Burdur genelindeki 7 göl ve sulak alanda kuşların konakladığına değinen Yılmaz, kentin kuşların göç güzergahında bulunması nedeniyle Mahalli Çevre Kurulu kararı ile 2017'den itibaren il genelinde havai fişek atımının da yasaklandığını aktardı.

Vali Yılmaz, "Bu karar, kuş türlerimizin doğal ortamının bozulmaması adına, göç güzergahlarının değişmemesi adına atılan bir adımdır. İnşallah bunu tüm il genelinde uygulayarak hayvanlarımızı korumak adına, gerek yumurtlama zamanı, gerek göç zamanı kuş türlerinin zarar görmeden ilimize gelip ayrılmalarını temin etmiş olacağız." diye konuştu.