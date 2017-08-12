Burdur’da iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyündeki mermer ocağında çalışan 36 yaşındaki Nihat Ersöz, kestiği mermer bloktan kopan parçanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Ersöz’ün, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.