Burdur’da iş kazası: 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyündeki mermer ocağında çalışan 36 yaşındaki Nihat Ersöz, kestiği mermer bloktan kopan parçanın altında kalarak hayatını kaybetti.
Ersöz’ün, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.
Burdur’da meydana gelen iş kazasında bir işçi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Burdur merkeze bağlı Kocapınar köyündeki mermer ocağında çalışan 36 yaşındaki Nihat Ersöz, kestiği mermer bloktan kopan parçanın altında kalarak hayatını kaybetti.
Ersöz’ün, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.