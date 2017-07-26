Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Beytüşşebap ilçesinin Faraşin Yaylası'nda yürütülen operasyona ilişkin, "Faraşin Yaylası'nı teröristlerden temizleyerek, huzur yaylası haline getireceğiz. Burayı teröristlere zindan edeceğiz." dedi.

Vali Aktaş, beraberinde Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Arif Çetin ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ile Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinesinde Şırnak, Van ve Hakkari'de konuşlu birliklerce, 21 Temmuz'da başlatılan "Şehit Piyade Yüzbaşı Nuri Şener" müşterek operasyonunu yürütüldüğü 2 bin 625 rakımlı Faraşin Yaylası'na geldi.

Burada 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ercan Yaşin, Vali Aktaş'a operasyon hakkında bilgi verdi.

Vali Aktaş, 6 gün önce güvenlik güçlerince başlatılan müşterek operasyonun başarıyla yürütüldüğünü söyledi.

Faraşin Yaylası'nın büyük bölümünün Şırnak sınırları içerisinde, bir kısmının ise Hakkari ve Van il sınırları içerisinde yer aldığına işaret eden Aktaş, güvenlik güçlerinin bu bölgede yuvalanmış teröristleri etkisiz hale getirmek için büyük bir operasyon yürüttüğünü kaydetti.

"İnlerine girerek, tek tek yok edeceğiz"

Aktaş, yaylanın hayvancılık için çok uygun yer olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

"Faraşin Yaylası'nı teröristlerden temizleyerek, huzur yaylası haline getireceğiz. Burayı teröristlere zindan edeceğiz. Bu operasyona hava unsurlarımız da destek veriyor. Geçtiğimiz süreç içerisinde çok sayıda terörist bu bölgede etkisiz hale getirildi. En son 24 Temmuz'da burada 6 terörist etkisiz hale getirildi. Geri kalanları da kısa bir süre içerisinde inlerine girerek, tek tek yok edeceğiz."

Teröristlere teslim olmaları çağrısı yapan Aktaş, aksi takdirde sonlarının diğer teröristler gibi olacağını da sözlerine ekledi.