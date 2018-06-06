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Burak Akın'ın 'örgüt sorumlusu' Almanya'ya kaçmış

Kara Kuvvetleri Komutanı'nın eski koruma subayı Burak Akın'ın "örgüt sorumlusu" Ekrem Durmuş'un darbe girişiminden sonra Almanya'ya kaçtığı ortaya çıktı.

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Burak Akının örgüt sorumlusu Almanyaya kaçmış

FETÖ üyesi, Kara Kuvvetleri Komutanı eski koruma subayı Burak Akın'ın "örgüt sorumlusu" Ekrem Durmuş'un eşi, eski öğretmen Derya Durmuş hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan açılan dava Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Tutuksuz sanık Derya Durmuş, savunmasında FETÖ üyesi olmadığını, eşinin eylemlerinden dolayı yargılandığını ileri sürdü.

Tutuklandıktan sonra savcılığa dilekçe yazdığını, eşinin vasıtasıyla bildiği, evlerine gelen kişileri anlattığını ifade eden Derya Durmuş, 18 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye edildiğini aktardı.

Mahkeme Başkanı Sabahattin Sarıdoğan, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için tüm bildiklerini mahkemede anlatması gerektiğini sanığa hatırlattı.

Bunun üzerine Durmuş, savunmasına şöyle devam etti:

"Hakkımda ifade veren Ayşe Söylemez de evimize eşiyle gelip giderdi. Eşimin kod adının 'Kerem' olduğunu bilmiyordum. Eve gelen kişilerin de asker olduğunu hatırlamıyorum. Bana teşhis için gösterilen 'Hami' kod adlı Ali Irmak'ı fotoğraftan tanıyamadım ama eşimden ismini duymuştum. 'İhsan' kod adlı Fatih Akkoyun'u da yine aynı şekilde birçok kez duymuştum."

"Eşim Almanya'ya kaçtı"

Mahkeme Başkanı Sarıdoğan'ın sorusu üzerine Derya Durmuş, eşi Ekrem Durmuş'un Almanya'ya kaçtığını söyledi.

Sarıdoğan'ın "Sizi ve iki çocuğunu geride bırakıp kaçmış. Evliliğiniz devam ediyor mu?" sorusu üzerine sanık Durmuş, "Eşim gittikten sonra haberdar oldum. Bana 'Türkiye'de bir daha çalışamam' dedi. Boşanmayı düşündüm ama kaçak olduğu için nafaka alamayacağımdan boşanamadım." cevabını verdi.

Durmuş'un savunmasını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti, bazı kişilerin tanık olarak dinlenmesine karar vererek davayı erteledi.

Akın emniyetteki ifadesinde ne demişti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın, Aralık 2017'de Ankara Emniyet Müdürlüğüne giderek, "FETÖ üyesi olduğunu" söylemişti.

Akın, ifadesinde, örgütle ilişkisinin nasıl başladığını anlatmış, kendisinden sorumlu kişilerin isimlerini vermişti.

Ekrem Durmuş'un örgütteki kod adının "Kerem" olduğunu belirten Akın, "Sadık kod adlı kişi, İspanya'ya gideceğini söyleyerek Kerem kod adlı Ekrem Durmuş isimli örgüt mensubuna beni devretti. 2009 ile 2014 yıllarında benden Ekrem Durmuş sorumlu oldu. Görüşmek için Siteler'de ailesinin evine, evlendikten sonra da Şehit Osman Avcı Mahallesi'ndeki eve gidiyordum." şeklinde ifade vermişti.

Kaynak: AA

Etiketler: burak akın, fetö
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