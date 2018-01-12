Burak Akın'ın ifadesinde adı geçen yüzbaşı tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan daha sonra serbest bırakılan yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesinde ismi geçen yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye getirildi.

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Koçyiğit, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi. Daha önce etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı olan Koçyiğit, avukatlarının baskı altında olmadıkları yönündeki beyanlarına rağmen, emniyet ve savcılıktaki ifadelerinin baskı altında alındığını öne sürdü.

Önceki ifadelerini reddeden Koçyiğit, sevk edildiği Ankara 7. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine götürüldü.

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek Ankara Emniyet Müdürlüğüne teslim olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın ifadesinde adı geçen yüzbaşı Abdülkadir Koçyiğit, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Emniyet ve savcılıkta etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtip itirafçı olan Koçyiğit, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA