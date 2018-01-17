Burak Akın soruşturmasında 2 yeni tutuklama

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğunu itiraf eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı yüzbaşı Burak Akın'ın beyanı üzerine gözaltına alınan yüzbaşılar Engin Yaman ve Nurettin Kaya, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince adliyeye getirildi.
- İtirafçı yüzbaşı Burak Akın: Firar edenler sürekli benimle irtibat kurmaya çalıştı
- “FETÖ’cüyüm” diyerek teslim olan yüzbaşı Burak Akın serbest bırakıldı
- Burak Akın'ın ifadesinde adı geçen yüzbaşı tutuklandı
Şüpheliler burada Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısına ifade verdi. Savcı, şüphelileri "FETÖ üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 2 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: AA