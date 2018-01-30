Burak Akın soruşturması tamamlandı

FETÖ üyesi olduğunu kabul eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı eski yüzbaşı Burak Akın'ın da arasında bulunduğu 5 kişi hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan düzenlenen iddianame, mahkemeye gönderildi.

Darbeci eski Yüzbaşı Akın'ın ifadesinin detayları ortaya çıktı

Genelkurmay, FETÖ itirafçısı Yüzbaşı Akın'ı açığa aldı

Burak Akın 96'dan 2016'ya, Fen lisesinden komutanların koruma müdürlüğüne giden yolda kendinden sorumlu olan mahrem abilerin kod adlarını, gerçek isimlerini tek tek verdi. Hazırlanan iddianamenin 5 şüphelisi var.

İtirafçı olduktan sonra geçici olarak görevden uzaklaştırılan Akın'ın Özel Kuvvetlerden devre arkadaşı Fuat Söylemez ile katalog evlilik yaptığı eşi Ayşe Söylemez ve sözde örgüt abileri Mustafa Çopuroğlu, Hüseyin Çetinkaya.

İddianame kabul edilirse "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması ile yargılanacaklar. İddianamede sadece Akın değil, tüm şüpheliler örgüt içinde tanıdıkları isimleri anlattı.

Şema genişledi, örgüt içi kripto elemanlar deşifre oldu. O geceyi anlatan şüphelilerden biri de Akın'ın devre arkadaşı Fuat Söylemez ifadesinde 15 Temmuz günü Silopi'de görevde olduğunu Tugay komutanınının da Semih Terzi olduğunu anlattı.

Terzi'nin helikopterle tugaydan ayrıldığını ve sonrasında kurmay başkan Celal Koca'nın karargahı toplayarak, "Komutanımız belli Semih Terzi’dir” dediğini anlattı.

17-25 Aralık sürecinden sonra örgütü sorguladığını ancak işini kaysetme korkusuyla birşey yapamadığını itiraf etti.

"Darbe girişimi gecesi görevimi yaptım, komutanı korudum" diyen Burak Akın ise kendine göre karargahta bulunanlardan kimin darbeci olup kimin olmadığını da anlattı.

Verdiği bazı isimler çatı davasının sanıkları. İddianame kabul edilirse yargılama başlayacak.

Ne olmuştu?

FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek teslim olan, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler'in koruma subayı olan Yüzbaşı Burak Akın güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirtmesi üzerine, nöbetçi sulh ceza hakimliğince, haftada bir gün imza verme şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak 8 Ocak'ta serbest bırakılmıştı.

Kaynak: TRT Haber