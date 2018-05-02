  • 02 MAYIS 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik Bank firarisi adliyede

Bulgaristan'ın iade ettiği Çiftlik Bank firarisi adliyede

Kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan Çiftlik Bank firarisi Düzgün Genç Bulgaristan'dan Türkiye'ye getirildi.

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Bulgaristanın iade ettiği Çiftlik Bank firarisi adliyede

Çiftlik Bank, bilgisayar oyunu olarak başladı, on binlerce kişinin dolandırılmasına zemin oluşturdu. 

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sürüyor.

Çiftlik Bank sisteminin kurucularından olduğu iddiasıyla aranan Düzgün Genç'e kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarıldı. 

Düzgün Genç, yakalandığı Bulgaristan'ın iade kararı almasıyla Atatürk Havalimanında polis ekiplerine teslim edildi.

Buradan Bakırköy Adalet Sarayına getirilen Genç, işlemlerin ardından soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilecek.

Bir milyar lirayı aşan Çiftlik Bank vurgununda, on binlerce kişi mağdur olmuş, sistemin yöneticisi Mehmet Aydın ise yurt dışına kaçmıştı. Hakkında kırmızı bülten çıkarılan Aydın, tüm dünyada aranıyor.

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: çitflik bank
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