Bulgaristan'da basına FETÖ bilgilendirme toplantısı

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 2 yıl önce yaşanan darbe girişimi ve sonrasındaki gelişmeleri değerlendirdi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türkiye’deki demokrasinin son 2 yılda pekiştirildiğini, demokrasi düşmanlarının adalet yoluyla nasibini aldığını söyleyen Ulusoy, "Bu darbe girişimi ordunun yapısına sızmış olan FETÖ örgütü üyeleri tarafından yapılmış olmasına rağmen, girişimin Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğunun iddia edilmesi kesinlikle doğru değildir" dedi.

FETÖ’ye karşı demokratik yollarla alınan önlemlerden söz eden Ulusoy, bu önlemlerin yasa ve kurallara uygun olduklarına işaret ederek "Darbeciler, yaptıkları bu hain teşebbüsle demokrasimize, hukuk devletimize ve halkımızın temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir eylemde bulunup sistemi, anayasal düzenimizi yıkmak istemişlerdir." diye konuştu.

FETÖ’nün "metastazları"

Büyükelçi Ulusoy, FETÖ’nün sinsi tavrıyla dünyanın her yerine yayılmaya çalıştığını, ülkelerin doğal misafirperverlik ve nezaket anlayışından yararlanıp kanser hücreleri gibi olan metastazlarını yaymak üzere ortam aradığını belirtti.

Büyükelçi Ulusoy, "FETÖ gittiği ülkelerin iyi niyetini kullanarak bu ülkelere girmiş durumda. Bizler de dost ve müttefik ülkelerle bu konuda her zaman yakın bir iş birliğinin içerisindeyiz. Bulgaristan makamları ile çok iyi bir iş birliğimiz var. Düzenli bilgi akışımız oluyor. (Bulgaristan’a kaçan FETÖ mensuplarının) iade süreçlerinde Bulgar makamları ile iş birliğimiz sürüyor." ifadesini kullandı.

Ulusoy, Bulgaristan’ın darbe girişimi gecesinde Türkiye’nin yanında yer aldığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve tüm ülkeye başsağlığı dileyerek desteğini gösteren ilk Avrupa Birliği ülkeleri arasında bulunduğunu anımsattı.

Büyükelçi Ulusoy, "Her ülkede olduğu gibi, Bulgaristan’da da yaşanan FETÖ ilişkili olaylarda Bulgaristan makamları ile her zaman iyi bir iş birliğimiz oluyor. Bunun da gelecekte daha da ileriye gitmesini temel olarak bekliyoruz." dedi.

Bulgar basının büyük ilgi gösterdiği basın toplantısı dolayısıyla Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde çekilen Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.

Bulgaristan'da 1992'den itibaren "Zaman Bulgaria" adıyla Bulgarca ve Türkçe gazete çıkaran FETÖ'nün Bulgar üyeleri, Türkiye'nin girişimleri sonucu güç kaybederek yayınlarını internet ortamına taşıdı.

Eski adından vazgeçen gazete, internet ortamında sınırlı okuyucu kitlesine hitap eden "Haftaya Bakış" adlı siteden propagandasını sürdürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA