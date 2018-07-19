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Bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisi görevi esnasında bulduğu yaklaşık 20 bin lirayı sahibine ulaştırdı.

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Bulduğu 20 bin lirayı sahibine teslim etti

Şehitkamil Belediyesi'nde yaklaşık 4 yıldır temizlik görevlisi olarak çalışan 54 yaşındaki Mehmet Koçaslan, kaldırımları temizlerken deste halinde para buldu.

Koçaslan, birimindeki amirlerine bilgi vermesi üzerine, paranın sahibinin bulunması için araştırma başlatıldı.

Anons yapılması için belediyeye gelen paranın sahibi muhasebeci İbrahim Başkahraman, yapılan kontrolün ardından parasını teslim aldı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Muhammet Rıdvan Fadıloğlu, örnek davranışından dolayı Koçaslan'a bir maaş ikramiye verdi.

Temizlik görevlisi Mehmet Koçaslan, bulduğu parayı sahibine ulaştırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

Çalıştığı sırada yerde parayı bulduğunu belirten Koçaslan, "Durumu amirime ilettim ve kendisiyle sahibine teslim ettik. Paraya hiç dokunmadan sahibine ulaştırdım ve bundan dolayı mutluyum" dedi.

Paranın sahibi İbrahim Başkahraman da işyerinin borçlarını ödemek için çektiği 20 bin lirayı düşürünce endişeye kapıldığını söyleyerek, paranın kendilerine ulaşmasını sağladığı için Koçaslan'a teşekkür etti.

Kaynak: AA 

Etiketler: Gaziantep, şehitkamil
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