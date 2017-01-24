'Buhar tabakası' sokakları kapladı

Doğu Anadolu Bölgesi'nin en soğuk kentlerinden olan ve gece hava sıcaklığının sıfırın altında 27 derece ölçüldüğü Ardahan'da, gündüz nispeten ısınan hava ve güneşin yüzünü göstermesi nedeniyle çözünen buzlar yüzünden oluşan buhar, cadde ve sokaklarda ilginç görüntülere yol açtı.

Kentte gece hava sıcaklığının sıfırın altında 27 dereceye düşmesiyle, cadde ve sokaklar buzla kaplandı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen cadde ve sokaklardaki buzların, hava sıcaklığının gündüz saatlerinde sıfırın altında 18 dereceye yükselmesi ve açan güneş nedeniyle çözünmeye başlaması sonucu buhar tabakası meydana geldi.

Cadde ve sokakları kaplayan buhar tabakası, kent sakinlerinde şaşkınlığa neden oldu.

Akın Kılıç, buhar sebebiyle sokak ve caddelerde kış ortasında kaplıca görüntüsünün oluştuğunu belirterek, "Bu manzara ilginç tabii ki. Bir yanda dondurucu soğuk, bir yanda bu manzara gayet güzel." dedi.

Kenti kaplayan buhar, hava sıcaklığının akşam saatlerinde tekrar düşmesiyle dağıldı.