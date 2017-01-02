Bugünkü gazete manşetleri (2 Ocak 2017)

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"Dur" ihtarına uymayan otomobil polis…
Türkiye - 16:28
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Kalkınma Bakanı Elvan'dan taziye…
Türkiye - 16:22
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İzmir'de fabrikada patlama
Türkiye - 16:02
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İstanbul'da elektrik kesintisi
Türkiye - 15:53
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İstanbul Üniversitesinde twitter'dan…
Türkiye - 15:48
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Atatürk Stadı'nın yeri 'meydan'a…
Türkiye - 15:43
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Trabzon'da mobilya fabrikasında yangın
Türkiye - 15:39
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Kaçak dağ keçisi avlayana 12 bin lira…
Türkiye - 15:27
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Cumhurbaşkanı'nın portresini çizen…
Türkiye - 15:26
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Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu
Türkiye - 15:13
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Fırtına sonrası Karadeniz'de hamsi…
Türkiye - 15:10
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Kara kışta 'kesintisiz haberleşme' için…
Türkiye - 15:04
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FETÖ'nün 'dişçisi'ne dava açıldı
Türkiye - 14:47
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Ortaköy'deki terör saldırısını övenlere…
Türkiye - 14:44
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Dondurucu soğukta vatan nöbeti
Türkiye - 14:30
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Paletli kar ambulansları hayat…
Türkiye - 13:55
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Erzincan'da terör operasyonu: 3…
Türkiye - 13:55
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Barakaları yanan aile kış günü sokakta…
Türkiye - 13:44
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BTK 45 bilişim uzman yardımcısı alacak
Türkiye - 13:41
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Haczi engellemek için 2 kez bomba ihbarı…
Türkiye - 13:34
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Ağrı'da eş zamanlı PKK/KCK operasyonu
Türkiye - 13:19
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Ortaköy saldırısına ünlü isimlerden…
Türkiye - 13:17
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İstanbul'da Valiliği işgal eden…
Türkiye - 13:15
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Kızlarının cesedini yıllarca saklayan…
Türkiye - 12:42
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Bugünkü gazete manşetleri (2 Ocak 2017)
Bugünkü gazete manşetleri (2 Ocak 2017)
Bugünkü gazete manşetlerinde hangi haberler var?
02 Ocak 2017 Pazartesi 07:08
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TÜRKİYE
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Kara kışta 'kesintisiz haberleşme' için iş başındalar
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