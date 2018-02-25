"Bugüne kadar yıkamadılar, bundan sonra da yıkamayacaklar"

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'yi vurarak olayın seyrini değiştiren şehit Astsubay Ömer Halisdemir'in kardeşi Soner Halisdemir, Zeytin Dalı Harekatı'nda devlet ve milletin tek yumruk olarak hainlerin adeta tepesine bindiğini söyledi.

Soner Halisdemir yaptığı açıklamada, hainlerin Çanakkale'de başaramadıklarını, 15 Temmuz'da yapmaya çalıştıklarını ancak yine başarısız olduklarını belirtti.

Çanakkale'de düşmana karşı olduğu gibi 15 Temmuz'da da hainlere karşı Türk'ü, Kürt'ü, Çerkez'i, Alevi'si ve Sünni'si ile çarpışarak vatan ve sancağa sahip çıkıldığını anımsatan Halisdemir, şöyle konuştu:

"Zeytin Dalı Harekatı'nda devletimizle, milletimizle tek yumruk olarak hainlerin tepesine tepesine biniyoruz. Allah ordumuza, milletimize ve devletinize zeval vermesin. Türkiye'nin her köşesindeki analarımız, bacılarımız, askerlerimiz için kimi çorap örüyor, kimi bere örüyor, kimi de erzak gönderiyor. Devletiyle, milletiyle tek yumruk olduk, bir olduk, iri olduk, diri olduk. Hamdolsun bugüne kadar yıkamadılar, inşallah bundan sonra da yıkamayacaklar. Bugün şehidimiz yaşasaydı bizlere, 'ailenize, çocuklarınıza sahip çıkın demezdi, ülkemize ve sancağımıza sahip çıkın, vatan her şeyden önce gelir' diye söylerdi."

Şehit aileleri askerlerle kurban kesecek

Halisdemir, doğuştan asker olan Türklerin vatan için her zaman ölmeye hazır olduklarını dile getirerek, "Şimdi ihtiyaç olsa en önde seve seve koşarak Afrin'de savaşmaya giderim çünkü sonunda şehadet var. Bundan büyük şeref olabilir mi?" dedi.

Şehit aileleri olarak karar aldıklarını, 3-4 gün içinde Hatay sınırına giderek askerlerle kurban keseceklerini ifade eden Halisdemir, tüm şehit yakılarının da vatan için göreve hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA