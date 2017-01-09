Bugün okulların tatil edildiği il ve ilçeler

İstanbul

İstanbul Valiliği, artması beklenen kar yağışının bugün gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği için bugün eğitim ve öğretime ara verildiğini duyurdu.

"Yoğun kar yağışı neticesinde meydana gelen kar birikintileri, don ve buzlanmanın özellikle ara cadde ve sokaklarda araç trafiği ve yaya ulaşımında yol açacağı olumsuz etkiler göz önüne alınarak, herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim ve öğretim faaliyetlerine 10 Ocak 2017 Salı günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel idari izinli sayılacaktır."

Edirne

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların bugün da tatil edildiğini söyledi.

Bu arada, valilikten yapılan yazılı açıklamada, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı belirtildi.

Valilik kararıyla bugün okullar tatil edilmişti.

Balıkesir

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Ocak Salı günü eğitim yapılamayacak.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava şartları nedeniyle Bandırma ilçemizde özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liselerde (bugün) eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ile hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Tokat

Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, kent genelinde kar yağışının etkili olduğunu söyledi.

Öğrencileri zor durumda bırakmamak için okulların bugün da tatil edildiğini belirten Yazıcı, "İl Hıfzıssıhha Kurulu, bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verdi. Aynı zamanda engelli ve hamile memurların bugün izinli sayılması kararlaştırıldı." dedi.

Kocaeli

Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik verilere göre olumsuz hava şartlarının ve buzlanmanın etkili olmaya devam edeceği öngörüldüğünden, il genelinde anaokulları, ilk, orta, lise ve yaygın eğitim kurumlarında (Özel Rehabilitasyon merkezleri dahil) eğitim ve öğretime 10 Ocak Salı günü bir gün süre ile ara verilmesinin uygun görüldüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı Akkuş, Çamaş, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Korgan, Kumru, Ulubey, Kabataş, Çatalpınar ve Mesudiye ilçelerinin tamamında eğitim öğretime 10 Ocak Salı günü ara verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Fatsa ilçe merkezi dışındaki tüm okullarında bugün tatil edildiği belirtildi.

Sinop

Sinop'ta kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte aralıklarla devam eden kar yağışı sebebiyle Saraydüzü ilçesinin tamamında, Erfelek, Türkeli, ve Durağan ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda bugün eğitime ara verildi.

Bölgede kar yağışının aralıklarla devam etmesi sebebiyle söz konusu ilçelerdeki okulların tatil edilmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi.

Tunceli

Tunceli'nin Pülümür, Nazımiye ve Ovacık ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde aralıklarla devam eden kar nedeniyle Pülümür, Nazımiye ile Ovacık ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda 10 Ocak Salı eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Manisa

Manisa'nın bazı ilçelerinde kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildiği bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Gördes ilçesinin tamamında, Akhisar, Kırkağaç, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde ise taşımalı sistem kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildiği belirtildi.

Sivas'ta engelli ve hamile kamu personeline kar izni

Sivas'ta, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personele bugün idari izin verildiği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte kış koşullarının etkisini sürdürdüğü belirtilerek, "İlimizde etkisini sürdüren kış koşulları nedeniyle 10 Ocak 2017 Salı günü engelli ve hamile kamu personelleri 1 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır." denildi.

Öte yandan, Zara ilçesinde de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

İzmir

İzmir'in Bergama ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Bergama Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitime 10 Ocak Salı ara verildiğini belirtti.

Adıyaman

Adıyaman'ın Çelikhan, Gerger, Tut ve Besni ilçe merkezlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Çelikhan Kaymakamı Adem Kaya, yoğun kar yağışının devam ettiği ilçede okulların bugün olduğu gibi bugün da tatil edildiğini söyledi.

Gölbaşı ilçesinde ise ilçeye bağlı köylerde kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği öğrenildi.

Sivas

Sivas'ın bazı ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ve İmranlı ilçelerindeki okulların tamamında, Hafik, Gürün ve Ulaş ilçelerinde ise köy okulları ile taşıma kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Ocak Salı ara verildi.

Koyulhisar, Akıncılar, Gölova ve İmranlı ilçelerinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ya da hamile personel de idari izinli sayılacak.

Çorum

Çorum merkez ve bazı ilçelerinde bugün eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kent genelinde olumsuz hava koşullarının etkili olduğu belirtildi.

Bu kapsamda, bugün Çorum merkez ile Alaca, Sungurlu, Mecitözü, Ortaköy ilçelerinde taşımalı eğitim sistemindeki öğrenciler için eğitime ara verildi.