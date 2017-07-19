Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Kars'a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Azerbaycan, Gürcistan ve Kazakistan yetkililerinin katılımıyla Kars'taki Karayolları 18. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen Lojistik Depolama Sahası İmza Törenine katıldı.

Arslan, burada Azerbaycan Demiryolları İdaresi Başkanı Cavid Gurbanov, Gürcistan Demiryolları Başkanı Mamuka Bakhtadze, Kazakistan Demiryolları Başkanı Kanat Alpispayev ile Lojistik Depolama Sahası için hazırlanan protokolün imzasını attı.

Bakan Arslan, imza töreninde yaptığı konuşmada, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi'nin bir ayağı olan Lojistik Depolama Sahası'nın imza törenini gerçekleştirdiklerini bildirdi.

"Bugün Kars'ta bir tarih yazılıyor"

Projenin geçmişiyle ilgili kısa bilgiler veren Arslan, şunları kaydetti:

"Bugün Kars'ta bir tarih yazılıyor ve sizler bu tarihe tanıklık ediyorsunuz. İçinde bulunduğumuz an itibariyle bunu fark edemeyebiliriz ama bu projenin oluşturacağı dostluklar, kültürel birlikteliğe yapacağı katkılar, Avrupa'ya ve Çin'e kadar coğrafya üzerindeki ticaretten kendi üzerine düşen payı almasıyla buraların kaderi gerçekten değişecektir. İşte onların da başlangıcı bu projeydi. Çok şükür bu proje bitme aşamasına geldi ve bu gün de trene bineceğiz. İnşallah çok kısa sürede biz bu projeyi bitirerek, Londra'dan, Pekin'e demiryolunu kesintisiz hale getireceğiz ve bu güzergah üzerindeki dost ülkelerle bu dostluklarımızı arttırmış olacağız." AA