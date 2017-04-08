Bugün hava nasıl olcak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KÜTAHYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
ANTALYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ESKISEHIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SİVAS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ARTVİN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GÜMÜŞHANE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
SAMSUN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
HAKKARİ °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı
TUNCELİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı