Bugün hava nasıl olcak?

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın doğu, Hatay'ın kuzey ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat)olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; öğle saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ESKISEHIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

SAMSUN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

HAKKARİ °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü yağışlı

TUNCELİ °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı