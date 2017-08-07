Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler...

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güneydoğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 37°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 36°C
Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 39°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı, batı kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Göller Yöresi ile Antalya'nın iç ve doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve doğu ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Konya'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 34°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık