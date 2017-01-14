Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege ile akşam saatlerinden sonra Antalya'nın doğu kıyılarının yağmur ve sağanak, gece Bilecik ve Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğleden sonra batısının, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, gece Bilecik çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güneydoğusunda yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar bölgenin batısında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı zamanla çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren Kuzey ve Kıyı Ege'nin aralıklı yağmur ve sağanak, gece Kütahya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

IZMIR °C, 13°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MANISA °C, 12°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyılarının çok bulutlu, gece Antalya'nın doğu kıyılarının sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyıları çok bulutlu, gece doğusunun kıyı kesimleri sağanak yağışlı

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Eskişehir çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla Bolu ve Düzce çevrelerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

DÜZCE °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

KARABÜK °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ °C, -3°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, -8°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güneyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu

SIIRT °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu