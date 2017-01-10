Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolunun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin, Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güney Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu, Marmara'da doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Muğla, Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış, Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur ile Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), İç Ege, İç Anadolu ve Batı Karadenizde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında fırtına şeklinde (60-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, -3°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı

ISTANBUL °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu

KIRKLARELI °C, 1°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (30-75 kg/metrekare); Muğla merkez ile iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

AYDIN °C, 4°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

IZMIR °C, 5°C

Çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların zamanla öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yağmura döneceği tahmin ediliyor.

KÜTAHYA °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Mersin ve Adana çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların Antalya ve Mersin'in kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış (30-75 kg/metrekare); Antalya ve Mersin'in iç ve yüksek kesimleri (Rakımı 800 metre ve üzeri olan yerler), Isparta, Burdur çevrelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu , öğle saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların kıyı ve alçak kesimlerinde kuvvetli ve yer yer gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

HATAY °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu ve kar yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra ve akşam yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin güney ve batısının kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Konya'nın güneybatı ve Karaman'ın güney ilçelerinde yoğun kar yağışı (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile güneyinde sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

CANKIRI °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KONYA °C, -2°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı ilçelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

NİĞDE °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren bölgenin batısının karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmurlu

GİRESUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, -5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATMAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZIANTEP °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu