Bugün hava nasıl olacak? İşte tahminler

Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu, Mersin, Bingöl, Erzurum, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri ile Antalya'nın doğu, Ağrı'nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Akdeniz ve Trabzon çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman çevrelerinde yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege kıyılarında yer yer kuvvetli(40-60 Km/sa), Batı Akdeniz kıyılarında gece saatlerinde fırtına şeklinde (60-80 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Osmaniye, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı, Ordu, Tokat ve Adıyaman'da yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge geneli ile öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güney kıyıları, İstanbul ve Kocaeli çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve batısında buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

EDİRNE °C, -6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

ISTANBUL °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KIRKLARELI °C, -6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gün boyu, diğer kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ve Mersin çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; sabah saatlerinde Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları ve Adana'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur, öğle saatlerinden sonra Kahramanmaraş çevreleri ile Osmaniye'nin iç kesimlerinde yoğun karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 12°C

Çok bulutlu , sabah saatlerinde doğu ilçelerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmurlu

ANTALYA °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri (Alanya, Gazipaşa) yağmurlu

HATAY °C, 10°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyı kesimleri kuvvetli olmak üzere gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Eskişehir ve Konya'nın batısı dışında bölge genelinin genellikle hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

CANKIRI °C, -4°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, -4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu hafif kar yağışlı

NİĞDE °C, -1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, sabah saatlerinde bölge genelinin, öğle saatlerinde bölgenin doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde kuvvetli olmak üzere, bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -5°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

KASTAMONU °C, -5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

SİNOP °C, 2°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Artvin'in iç kesimleri dışında bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trabzon ve Artvin kıyılarında yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların; Ordu ve Tokat çevrelerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ARTVİN °C, 9°C

Çok bulutlu

GİRESUN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

SAMSUN °C, 3°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Bingöl, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerine kadar bölgenin batısında yer yer yoğun kar yağışı olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, -7°C

Çok bulutlu

MUŞ °C, -6°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, güney ve batısında gündüz saatlerinde yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışların Adıyaman çevrelerinde yoğun olması bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 6°C

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar yoğun olmak üzere aralıklı karla karışık yagmur ve yer yer kar yağışlı

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ve akşam kar, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu