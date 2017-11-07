Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile akşam saatlerinde hafif olmak üzere Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANAKKALE °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İZMİR °C, 20°C

Az bulutlu ve puslu

KÜTAHYA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

MANİSA °C, 20°C

Az bulutlu ve puslu

AKDENİZ

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C

Az bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 17°C

Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

HATAY °C, 22°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KAYSERİ °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 12°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KARABÜK °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ZONGULDAK °C, 15°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ARTVİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, batısının yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

AĞRI °C, 11°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 10°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 22°C

Parçalı bulutlu