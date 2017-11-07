Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre : Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile akşam saatlerinde hafif olmak üzere Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde güney ve doğu kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANAKKALE °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İZMİR °C, 20°C
Az bulutlu ve puslu
KÜTAHYA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
MANİSA °C, 20°C
Az bulutlu ve puslu
AKDENİZ
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Az bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 17°C
Az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
HATAY °C, 22°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ÇANKIRI °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ESKİŞEHİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KAYSERİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
KARABÜK °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Samsun, Ordu ve Giresun çevrelerinin hafif yağmurlu, sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yer yer pus ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
ARTVİN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif yağmurlu
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı, batısının yer yer puslu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Bölgenin güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
AĞRI °C, 11°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 10°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 22°C
Parçalı bulutlu