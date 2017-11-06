Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Ülkemiz kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 15°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu

ÇANAKKALE °C, 17°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C

Parçalı zaman zaman çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

İZMİR °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

KÜTAHYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu

MANİSA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmraş çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

BURDUR °C, 16°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 20°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Sivas, Yozgat) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu,

ÇANKIRI °C, 13°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu,

KAYSERİ °C, 14°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,

DÜZCE °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,

KARABÜK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,

ZONGULDAK °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz ile Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 18°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.

AĞRI °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ELAZIĞ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.

ERZURUM °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

SİİRT °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı