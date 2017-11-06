Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Ülkemiz kuzey iç ve doğusunun parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların, Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: İç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, arasıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli(30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Muş, Bitlis, Diyarbakır'ın kuzeydoğusu ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara ( sel, su baskını, yıldırım, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 15°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu
ÇANAKKALE °C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı zaman zaman çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yer yer sis ve puslu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
İZMİR °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 11°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yer yer sis ve puslu
MANİSA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi, Mersin, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmraş çevrelerinin sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde güneyi sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 16°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 20°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kayseri, Sivas, Yozgat) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam saatlerine kadar rüzgarın doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu,
ÇANKIRI °C, 13°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu,
KAYSERİ °C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
KARABÜK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu,
ZONGULDAK °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz ile Giresun, Artvin ve Bayburt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muş ve Bitlis çevreleri ile Bingöl'ün güneydoğu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/metrekare) olması bekleniyor.
AĞRI °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ELAZIĞ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı.
ERZURUM °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı