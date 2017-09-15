Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey ve iç kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR 15°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

BURSA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ 16°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 14°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR 21°C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA 19°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

UŞAK 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA 23°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY 22°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 25°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla Çankırı çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 17°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI 14°C, 36°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ 12°C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla Bolu çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 12°C, 33°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE 15°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARABÜK 14°C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK 19°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

BAYBURT 10°C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SAMSUN 20°C, 27°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON 22°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ 13°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM 11°C, 30°C

Az bulutlu ve açık

KARS 10°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA 20°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 17°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 22°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 25°C, 39°C

Az bulutlu ve açık