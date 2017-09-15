Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava sıcaklıkları...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinin az bulutlu ve açık, zamanla Bolu ve Çankırı çevrelerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzey ve iç kesimlerde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 15°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURSA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 21°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 16°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA 19°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 23°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 23°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MERSİN 25°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla Çankırı çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ 12°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla Bolu çevrelerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 12°C, 33°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 15°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARABÜK 14°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 19°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
BAYBURT 10°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 20°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 22°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ 13°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KARS 10°C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 20°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 17°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 22°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık